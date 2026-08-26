«Мне все равно на Конституцию!» – замминистра Грабчак отдает деньги китайцам

зима на носу... заранее нужно заказывать, а что кто то знал или знает когда, сколько, и где выведут из строя? много еще чего можно написать....... нужно готовыми войти ву зиму...

МГ

Малик Гумеров

Александр Наверное многие бы желали.Хотеть не вредно.

Как Александр рот открывает = прет один антисоветизм = русофобство !!! А газ = ЭТО НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ , и оно обязано быть бесплатным для населения(при народном государстве) ! При ином(более народном) государстве - цена газа должна покрывать только те затраты , которые потрачены на доставку этого газа до колонок потребителей !!! СССР был посередине - народном(Сталинизм) и более народном(вытравливание с прихода Хрущева...) !!! При капитализме = ты как баран , будешь платить ту цену , которую тебе назначит твой хозяин , твой барин , ТВОЙ ГОСПОДИН(свой статус раба для себя ты определил сам = признав возможность существования господа = господина над собой ... - владельцев заводов , фабрик , пароходов = тем самым признав что ты быдло (у бога господ нет и рабы ему не нужны(он же всемогущь !?) , ему подавай сотворцов , помошников ...!) = двуногие овечки всегда на заклание !!! Определись - ты кто , овечка обслуживающий хозяина (глиста) - или сам хозяин своей жизни ???