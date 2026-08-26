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«Мне все равно на Конституцию!» – замминистра Грабчак отдает деньги китайцам

«Мне все равно на Конституцию!» – замминистра Грабчак отдает деньги китайцам

Новый День Фото: Министерство энергетики РФ Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак на совещании 12 августа допустил закупку китайского оборудования для электростанций, несмотря на курс на импортозамещение.

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Комментарии
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СС
Сергей Сизов
зима на носу... заранее нужно заказывать, а что кто то знал или знает когда, сколько, и где выведут из строя? много еще чего можно написать....... нужно готовыми войти ву зиму...
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4 н.
МГ
Малик Гумеров
Александр
Наверное многие бы желали.Хотеть не вредно.
Как Александр рот открывает = прет один антисоветизм = русофобство !!!                                                                                     А газ = ЭТО НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ , и оно обязано быть бесплатным для населения(при народном государстве)  !               При ином(более народном)  государстве - цена газа  должна покрывать  только те затраты  , которые  потрачены на доставку этого газа до колонок потребителей !!!                                              СССР был посередине - народном(Сталинизм) и более народном(вытравливание с прихода Хрущева...)  !!!                При капитализме = ты как баран , будешь платить ту цену  , которую тебе назначит  твой хозяин , твой барин , ТВОЙ ГОСПОДИН(свой статус раба для себя ты определил сам = признав возможность существования господа = господина над собой ... - владельцев заводов , фабрик , пароходов = тем самым признав что ты быдло (у  бога  господ нет и  рабы ему  не нужны(он же всемогущь !?) , ему  подавай  сотворцов , помошников ...!)  =  двуногие  овечки всегда на заклание !!!            Определись - ты кто , овечка  обслуживающий  хозяина  (глиста) - или сам хозяин своей жизни ???
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3 н.
Алексей Смирнов
Александр
https://time2save.ru/tarify-na-elektroenergiu-dlya-srednih-predpriyatiy?ysclid=mtb0xhom6r12356030
Мы продаём её за одну цену и цена эта ниже. нежели для нашего внутреннего рынка. А что делают с нашей электроэнергией китайцы мне до фонаря.
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3 н.