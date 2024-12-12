ИГ взяла на себя ответственность за убийство министра по делам беженцев Талибана

«Исламское государство» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ), взяла на себя ответственность за убийство министра миграции «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Халиля Хаккани.
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