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Газета.ру

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Актриса Наоми Уоттс снялась без макияжа и фильтров

Актриса Наоми Уоттс снялась без макияжа и фильтров

Голливудская звезда Наоми Уоттс показала, как выглядит ее лицо без макияжа в 57 лет. Актриса опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) селфи, снятое без фильтров.

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