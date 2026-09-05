Online Betting Adoption Goes Parabolic: First-Timers Triple, Gen Z Overtakes Millennials, And Football Season Hasn't Even Begun Online betting is off to the races - and this summer the adoption curve started looking like a hockey stick.
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