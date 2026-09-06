20-килограммовые гиганты и вкус из детства. Как на Алтае выращивают свои арбузы

В 2026 году в регион завезли на 45% больше арбузов, но алтайские бахчеводы продолжают наращивать производство и делают ставку на вкус и качество Алтайский край в этом сезоне получил рекордное количество привозных арбузов: за восемь месяцев 2026 года в регион поступило более 4,5 тыс.
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