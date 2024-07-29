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В Киеве убили иностранца из-за криптокошелька на 168 тысяч долларов

В Киеве убили иностранца из-за криптокошелька на 168 тысяч долларов

Банда из четырех человек похитила в Киеве иностранца, чтобы добраться до его криптокошелька. Как пишет издание «Страна», получив криптовалюту на 7 миллионов гривен (примерно 3,5 миллиона рублей), злоумышленники убили свою жертву.

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