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Форвард «Велеса» Саркисян назвал Роналду своим кумиром: «Он такой голеадор, все время в штрафной»

Форвард «Велеса» Геворк Саркисян назвал нападающего «МЮ» Криштиану Роналду своим кумиром. – В детстве у тебя были какие-то футбольные кумиры? – Да, до сих пор.

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