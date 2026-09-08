Лавров: Украина получает тяжелый ответ за теракты

РИА Новости/Виталий Невар Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия неоднократно предостерегала киевский режим о неизбежном тяжелом ответе на террористические атаки против гражданских объектов.
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