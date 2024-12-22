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Путин открыл новую автодорогу, сокращающую путь из Краснодара в Крым

Путин открыл новую автодорогу, сокращающую путь из Краснодара в Крым

Президент Владимир Путин принял участие в открытии дороги А-289, связывающей Краснодар и Крым. Новый 118,6-километровый участок обеспечивает быстрый доступ к Крымскому мосту и способствует развитию туризма, улучшая транспортную доступность южных курортов России.

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