Путин и Моди обсудили партнёрство РФ и Индии на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл на трёхдневный визит в Индию для участия в саммите БРИКС. На встрече в Нью-Дели 11 сентября он и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы стратегического партнёрства между двумя странами.