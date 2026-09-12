Путин и Моди обсудили партнёрство РФ и Индии на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл на трёхдневный визит в Индию для участия в саммите БРИКС. На встрече в Нью-Дели 11 сентября он и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы стратегического партнёрства между двумя странами.
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