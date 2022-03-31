Телеканал "КРЫМ 24"

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СМИ: Квартиру Зеленского в Крыму национализируют

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии под Ялтой попадёт в список имущества украинских олигархов и политиков, которое подлежит национализации в Крыму.

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