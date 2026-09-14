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Происшествия

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Подмосковные полицейские уничтожили более 600 килограммов дикорастущей конопли

Подмосковные полицейские уничтожили более 600 килограммов дикорастущей конопли

Сотрудники МУ МВД России «Раменское» в ходе профилактической операции «Мак-2026», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков, ликвидировали крупную плантацию дикорастущей конопли.

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