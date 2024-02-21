Голодная Луна откроет дверь в преисподнюю: что сулит тревожное полнолуние

24 февраля произойдет зрелищное астрономическое событие — спутник Земли перейдет в фазу полной Луны. Второе в 2024 году полнолуние пройдет в земном знаке Девы, несущем обновление в финансовую и любовную сферы жизни.
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