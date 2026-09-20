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Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили над Россией 112 украинских беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили над Россией 112 украинских беспилотников

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 112 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 20 сентября сообщило в своём телеграм-канале .

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