Врач Будин: Реабилитация после пластической операции занимает пару месяцев

Пластический хирург клиники «Форма» Сергей Будин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что после пластических операций следует дождаться окончания реабилитационного периода, который обычно длится несколько месяцев.
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