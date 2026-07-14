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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперты назвали новый сценарий войны в Иране

Эксперты назвали новый сценарий войны в Иране

США находятся в проигрышной позиции, но говорить об однозначной победе Ирана преждевременно Иран и США обмениваются новыми ударами после срыва переговоров, в итоге на Ближнем Востоке разгорается очередной этап эскалации.

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