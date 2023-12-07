. Куда мчат четыре всадника «Четвёртой промышленной революции» «СОЛОМОН» (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРАВИТЕЛЬСТВА): заменит экспертов и будет принимать решения на основании достоверных данных (NEO-УТОПИЯ?)

Какое будущее правительство хочет начать создавать уже сегодня На фоне демонстративного визита президента Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию председатель правительства Михаил Мишустин прочел в обществе «Знание» лекцию со знаковым названием: «Создаём будущее сегодня».
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