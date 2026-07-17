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Тульские новости

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Тульская область приглашает жителей обсудить благоустройство

Тульская область приглашает жителей обсудить благоустройство

Серия обсуждений пройдет в 10 муниципалитетах региона с 21 по 30 июля, где жители смогут предложить идеи для благоустройства, например, городского пляжа в Новомосковске и пространства «Аллея Универмаг» в Донском.

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