Где смотреть Сибирь – Авангард, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 21 сентября

В четверг, 21 сентября, сыграют Сибирь и Авангард в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги. Смотри хоккей абсолютно бесплатно с бонусом до 7000 рублей по ссылке! Игра пройдет на стадионе «Арена-Сибирь».