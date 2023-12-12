Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • петров виктор
    Б.Ельцин хотел продать Карелию, но не продал! - пишет автор статьи...  Чтобы понять логику Первого Президента России,...Те, кто недовольн...
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Те, кто недовольны Путиным, хотят в президенты такого, как Ельцин, который хотел продать Карелию?

Те, кто недовольны Путиным, хотят в президенты такого, как Ельцин, который хотел продать Карелию?

Интересные истории Довольно часто в социальных сетях мне попадаются комментарии, в которых люди выражают недовольство политикой, проводимой Президентом России Владимиром Путиным.

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Комментарии
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Галина глушкова
А у вас какая?
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1 час.
лл
лина любимцева
Ну уж НЕТ!! Хватит уже  с нас ельциных... Чур-чур!!!
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1 час.
пв
петров виктор
Б.Ельцин хотел продать Карелию, но не продал! - пишет автор статьи...  Чтобы понять логику Первого Президента России, нужно знать историю Карелии в составе СССР...   Узурпировав власть, после революционного большевистского госпереворота в октябре 1917 года, большевики стали торговать территориями РИ оптом и в розницу...  Первой - с барского плеча - большевики-ленинцы дали &quot;вольную&quot; Финляндии...  Карелия, тогда, осталась в составе России, а в 1920 году в статусе автономии вошла в состав РСФСР...  После окончания советско - финской войны, в 1940 году, &quot;великий вождь&quot; и воинствующий русофоб т.Сталин, который по поводу и без повода постоянно присоединял территории России к расплодившимся при нём союзным республикам, территорию Карельской АССР и отвоёванные у Финляндии территории объединил во вновь образованную Карело-Финскую ССР, которая получила статус республики с правом выхода из состава СССР...  Новоявленную республику вывели из состава РСФСР, так как она стала равноправной с Россией...  Если бы в этом статусе Карело-Финская ССР осталась бы до распада СССР, то она, как и другие союзные республики, имела бы право стать независимым государством...  Но в 1956 году Н.Хрущёв вернул Карелию в состав РСФСР в статусе автономии...  Статус Карелии в составе СССР понизился, а вот уровень сепаратизма в автономии повысился, особенно в приграничных с Финляндией областях...   Естественно, что после распада СССР, там ситуация резко обострилась и возникла угроза, что при поддержке Финляндии и других стран Запада, там может возникнуть очаг межнациональной напряжённости на территории России, который перерастет в Гражданскую войну...  После всего выше сказанного, любому неангажированному и здравомыслящему человеку понятно, чем руководствовался Б.Н.Ельцин, когда в начальный период становления российской государственности, предполагал продать Карелию Финляндии...  А руководствовался он не столько тем, чтобы пополнить российскую казну, сколько тем, чтобы предотвратить начало Гражданской войны...  Но по мере становления российской государственности, выборов в органы государственной и местной власти и принятия на референдуме Конституции России, вопрос о статусе Карелии в составе России потерял свою остроту, а потому, и вопрос с продажей Карелии Финляндии стал не актуален для руководства России...
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