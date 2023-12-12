Те, кто недовольны Путиным, хотят в президенты такого, как Ельцин, который хотел продать Карелию?

пв

петров виктор

Б.Ельцин хотел продать Карелию, но не продал! - пишет автор статьи... Чтобы понять логику Первого Президента России, нужно знать историю Карелии в составе СССР... Узурпировав власть, после революционного большевистского госпереворота в октябре 1917 года, большевики стали торговать территориями РИ оптом и в розницу... Первой - с барского плеча - большевики-ленинцы дали "вольную" Финляндии... Карелия, тогда, осталась в составе России, а в 1920 году в статусе автономии вошла в состав РСФСР... После окончания советско - финской войны, в 1940 году, "великий вождь" и воинствующий русофоб т.Сталин, который по поводу и без повода постоянно присоединял территории России к расплодившимся при нём союзным республикам, территорию Карельской АССР и отвоёванные у Финляндии территории объединил во вновь образованную Карело-Финскую ССР, которая получила статус республики с правом выхода из состава СССР... Новоявленную республику вывели из состава РСФСР, так как она стала равноправной с Россией... Если бы в этом статусе Карело-Финская ССР осталась бы до распада СССР, то она, как и другие союзные республики, имела бы право стать независимым государством... Но в 1956 году Н.Хрущёв вернул Карелию в состав РСФСР в статусе автономии... Статус Карелии в составе СССР понизился, а вот уровень сепаратизма в автономии повысился, особенно в приграничных с Финляндией областях... Естественно, что после распада СССР, там ситуация резко обострилась и возникла угроза, что при поддержке Финляндии и других стран Запада, там может возникнуть очаг межнациональной напряжённости на территории России, который перерастет в Гражданскую войну... После всего выше сказанного, любому неангажированному и здравомыслящему человеку понятно, чем руководствовался Б.Н.Ельцин, когда в начальный период становления российской государственности, предполагал продать Карелию Финляндии... А руководствовался он не столько тем, чтобы пополнить российскую казну, сколько тем, чтобы предотвратить начало Гражданской войны... Но по мере становления российской государственности, выборов в органы государственной и местной власти и принятия на референдуме Конституции России, вопрос о статусе Карелии в составе России потерял свою остроту, а потому, и вопрос с продажей Карелии Финляндии стал не актуален для руководства России...