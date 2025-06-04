В Португалии полицейские возобновили поиски пропавшей в 2007 году Мадлен Макканн

В Португалии по запросу федеральной полиции Германии правоохранители возобновили поиски британской девочки Мадлен Макканн, пропавшей в возрасте трех лет во время семейного отпуска в курортном поселке Прая-да-Луш.
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