Раскрыты опасные причины ночных позывов в туалет

Уролог Низин: Частое мочеиспускание ночью может указывать на диабет Необходимость просыпаться более одного раза за ночь, чтобы сходить в туалет, или ноктурия, может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, предупредил уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин.