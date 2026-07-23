Copper — a six-week high, now pausing at the bundle Copper Futures COMEX_DL:HG1! plexustend Copper hit a six-week high this week on a mix of supply shocks — a storm disrupting Chilean mines (Codelco, Antofagasta), tightening Comex inventories on US tariff positioning, and a Chinese import premium at its highest since last May.
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