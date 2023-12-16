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В МЧС предупредили о сильном снеге и ветре в Москве 17 декабря

В МЧС предупредили о сильном снеге и ветре в Москве 17 декабря

Спасатели предупредили о снеге и ветре с порывами до 15 м/c с утра 17 декабря в Москве. «Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 до 16:00 17 декабря в Москве прогнозируются осадки (снег, мокрый снег).

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