В Магнитогорске вынесли приговор отцу, расправившемуся с собственной дочерью

В Магнитогорске завершился процесс по делу, всколыхнувшему весь город Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал магнитогорца виновным в убийстве.
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