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ГТРК Татарстан

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Педагог из Татарстана завоевала главный приз конкурса «Арктур»

Татарстанские педагоги регулярно показывают лучшие результаты в стране. Герой нашего следующего сюжета — абсолютный победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования детей «Арктур» Марина Захарова.

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