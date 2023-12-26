Первые обстановочные суда нового проекта проходят испытания

Об успешной реализации контракта в рамках гособоронзака по строительству так называемых обстановочных плавсредств информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление высокопоставленного представителя компании-производителя (холдинг KMZ).
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