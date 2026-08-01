Генерал Власов был казнен за измену родине 80 лет назад

С Андреем Власовым связана одна из самых постыдных страниц в истории Великой Отечественной войны. Генералу-изменнику удалось собрать под свои знамена больше ста тысяч русских солдат и повести их в бой на стороне нацистов против своей страны.
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