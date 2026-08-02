Врач Соловьева: давящая боль в груди может быть симптомом начинающегося инфаркта

Людям с ишемической болезнью сердца следует контролировать заболевание, чтобы не пропустить ранние симптомы начинающегося инфаркта, в числе которых появление давящей боли в груди, слабость и головокружение.
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