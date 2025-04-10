МИД России объявил персонами нон грата двух румынских дипломатов

Москва, 9 апреля /Синьхуа/ -- Атташе по вопросам обороны при румынской дипломатической миссии в Москве и его заместитель объявлены в России персонами нон грата, сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
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