Алматинский борец Мерей Базарбаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который прошёл в Лас-Вегасе (США).
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