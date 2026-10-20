Российские шорт-трекисты планируют выступить на первых двух этапах юниорского Кубка мира в Италии. «Если нас коллеги из итальянского посольства не подведут, то 1 ноября первые ласточки – молодые шорт-трекисты вылетают в Италию на первые два этапа Кубка мира.