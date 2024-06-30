💧В четырёх сёлах под Феодосией отключили воду в воскресенье Подачу воды в сёлах Насыпное, Ближнее, Боевое и Солнечное ограничили из-за ремонтных работ.
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💧В четырёх сёлах под Феодосией отключили воду в воскресенье Подачу воды в сёлах Насыпное, Ближнее, Боевое и Солнечное ограничили из-за ремонтных работ.