Политика как он...
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Политика как она есть

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Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал власти Грузии отменить закон, касающийся запрета на пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смены пола, который, по его утверждению, «еще больше сбивает страну с пути в ЕС».

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