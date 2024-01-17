В России госкомпании запустят порядка 18 программ «выращивания» МСП-поставщиков

В России еще 18 компаний с государственным участием разработают свои программы «выращивания» МСП-поставщиков в течение 2024 года, сообщил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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