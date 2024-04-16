Гиперзвук Ирана - послание Израилю и США!

Сегодня "Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана" телеканал CNN со ссылкой на два израильских источника Сильные стороны "нации львов" «Эта атака пересекла все возможные красные линии, и Израиль оставляет за собой право ответить.