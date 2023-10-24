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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Fallout 76 стала временно бесплатной в Steam и на консолях. Bethesda приготовила геймер...

Fallout 76 стала временно бесплатной в Steam и на консолях. Bethesda приготовила геймер...

Fallout 76 стала временно бесплатной в Steam и на консолях. Bethesda приготовила геймерам награды ко дню рождения игрыВ честь приближающегося пятилетия Fallout 76 (игра вышла 14 ноября 2018 года) компания Bethesda проводит в игре праздничное мероприятие, в рамках которого геймерам доступны различные награды.

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