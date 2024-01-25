А Пашинян в курсе? Глава МИД Армении открыл провластным депутатам тайну о переговорах с Баку

Арарат Мирзоян раскрыл на закрытом собрании, что Баку не намерен подписывать мирный договор с ЕреваномГазета "Грапарак" выяснила, что на прошедшей встрече главы МИД Армении с депутатами от правящего "Гражданского договора" обсуждался вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений.
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