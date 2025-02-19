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Суд изъял активы "Баядера Груп" в России на сумму свыше 9 миллиардов рублей

Суд изъял активы "Баядера Груп" в России на сумму свыше 9 миллиардов рублей

Вологодский суд постановил обратить в доход государства российские активы украинской компании "Баядера Груп" на сумму более 9 миллиардов рублей.

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