Искусственный интеллект улучшает облачные вычисления в Китае

Китайская индустрия облачных вычислений, как ожидается, откроет новые возможности для развития, поскольку стремительный взлет китайской компании DeepSeek (официальный сайт), занимающейся разработкой искусственного интеллекта, опроверг мнение о том, что для прорывов в области ИИ необходимы огромные вычислительные ресурсы, считают эксперты.