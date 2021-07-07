Происшествия

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В Хабаровском крае в преддверии Дня семьи, любви и верности чествовали семейные пары, в которых оба супруга проходят службу в органах внутренних дел

В городском правоохранительном ведомстве немало семейных союзов, которые, несмотря на все тяготы нелегкой службы, сумели сохранить любовь и верность на долгие годы.

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