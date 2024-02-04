Когда симпатичные женщины начнут предлагать мне подарки, тогда я поверю в равенство полов…

Евгений Семененко

у этой "авторши", похоже, у самой проблемы в личной жизни. И она ищет "отдушину" и очередных "козлов отпущения" - на которых, как всегда, можно списать свои проблемы и неудачи. я мужчин не оправдываю - (хоть и сам к ним отношусь ). но если сравнивать в современном мире - кто же всё-таки больше "жертвы" ?.. - тут не возьмусь сравнивать... многие пытаются жить и искать выгоду за счёт других...Что уж тут об этом скажешь- извечная проблема бытия... Жаль, что для многих ушли в прошлое такие понятия как "честь" и "совесть"... но несмотря на то, что - это такие же крупинки, как ЗОЛОТО в нашем мире, я не устаю ВЕРИТЬ что НАШЕ МЕНЬШИНСТВО ДОБРОТЫ И ПРАВДЫ В ИТОГЕ ВСЁ РАВНО ОДЕРЖИТ ВЕРХ.