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Всё о женщинах

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Когда симпатичные женщины начнут предлагать мне подарки, тогда я поверю в равенство полов…

Когда симпатичные женщины начнут предлагать мне подарки, тогда я поверю в равенство полов…

Некоторых мужиков почитаешь в сети, и кажется, что их волнует только одно. Были бы они женщинами, такими бы содержанками были, ух… Всем бабам бы показали мастер-класс.

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Комментарии
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Сергей С
тема мужской беременности не раскрыта ))
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12 час.
Евгений Семененко
у этой &quot;авторши&quot;, похоже, у самой проблемы в личной жизни. И она ищет &quot;отдушину&quot; и очередных &quot;козлов отпущения&quot; - на которых, как всегда, можно списать свои проблемы и неудачи. я мужчин не оправдываю - (хоть и сам к ним отношусь ). но если сравнивать в современном мире - кто же всё-таки больше &quot;жертвы&quot; ?.. - тут не возьмусь сравнивать... многие пытаются жить и искать выгоду за счёт других...Что уж тут об этом скажешь- извечная проблема бытия... Жаль, что для многих ушли в прошлое такие понятия как &quot;честь&quot; и &quot;совесть&quot;... но несмотря на то, что - это такие же крупинки, как ЗОЛОТО в нашем мире, я не устаю ВЕРИТЬ что НАШЕ МЕНЬШИНСТВО ДОБРОТЫ И ПРАВДЫ В ИТОГЕ ВСЁ РАВНО ОДЕРЖИТ ВЕРХ.
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10 час.
Дмитрий Яковлев
Автор хоть бы .. Поясню-разве ЛЮБЫЕ отношекния заканчиваются беременностью-памперсами-борщами?  И да-заметьте , пристаавки , как сам автор пишет , женщины дарили ММУЖЬЯМ. А не &quot;просто встречаемся&quot; .
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8 час.

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