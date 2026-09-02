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Увеличилось количество пострадавших при нападении на храм в Москве

Увеличилось количество пострадавших при нападении на храм в Москве

ИА Регнум Количество пострадавших при нападения мужчины на храм святых Жен-Мироносиц в Марьино в Москве увеличилось до трех человек.

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Vladimir Lioubimcevизменено

ПОЧЕМУ человек с проблемами психики свободно ходит где захочет и вытворяет, что ему взбредет? ПОЧЕМУ он не в  специализированной лечебнице и под надзором специалистов, коль известно, ЧТО ОН ОПАСЕН?!!   ЭТО ТАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН РОССИИ?!!   Или не поймут, пока САМИ лопатой по голове не получат?!!