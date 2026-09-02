Увеличилось количество пострадавших при нападении на храм в Москве

ИА Регнум Количество пострадавших при нападения мужчины на храм святых Жен-Мироносиц в Марьино в Москве увеличилось до трех человек.
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Вдруг как то у случайного прохожего оказался пистолет,как бы травматический, от выстрела которого неадекват вдруг умер...
ПОЧЕМУ человек с проблемами психики свободно ходит где захочет и вытворяет, что ему взбредет? ПОЧЕМУ он не в специализированной лечебнице и под надзором специалистов, коль известно, ЧТО ОН ОПАСЕН?!! ЭТО ТАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН РОССИИ?!! Или не поймут, пока САМИ лопатой по голове не получат?!!