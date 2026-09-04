Дело принципа: Тимати наотрез отказался помогать своей 12-летней дочке

Рэпер объяснил свою позицию. Тимати с дочкой Алисой Социальные сетиРэпер Тимати не стал помогать своей 12-летней дочери Алисе Юнусовой попасть в кино, несмотря на наличие связей в шоу-бизнесе.
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