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Дело принципа: Тимати наотрез отказался помогать своей 12-летней дочке

Дело принципа: Тимати наотрез отказался помогать своей 12-летней дочке

Рэпер объяснил свою позицию. Тимати с дочкой Алисой Социальные сетиРэпер Тимати не стал помогать своей 12-летней дочери Алисе Юнусовой попасть в кино, несмотря на наличие связей в шоу-бизнесе.

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