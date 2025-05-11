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Фанаты «Реала» оскорбляли Муньоса в соцсетях после промаха в класико на 89-й минуте. 21-летний вингер, плакавший после матча, закрыл комментарии

Фанаты «Реала» оскорбляли Муньоса в соцсетях после промаха в класико на 89-й минуте. 21-летний вингер, плакавший после матча, закрыл комментарии

Мадридцы уступили «Барселоне» (3:4) в матче 35-го тура Ла Лиги. 21-летний Муньос из «Кастильи» дебютировал за основную команду «Реала», заменив Винисиуса Жуниора на 87-й минуте матча.

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