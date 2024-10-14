Постановление о сроках окончания навигации для маломерных судов на водных объектах Камчатского края

В Камчатском крае вступает в силу новый порядок плавания маломерных судов по водным объектам. Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства региона Евгением Чекиным, сроки навигации на различных территориях подходят к концу.
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