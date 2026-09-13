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Аргументы и Факты

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Эксперт Смыслов объяснил, почему полет человека на Марс пока слишком опасен

Эксперт Смыслов объяснил, почему полет человека на Марс пока слишком опасен

Пилотируемая экспедиция на Марс при нынешнем уровне технологий сопряжена с серьёзными рисками из-за радиации, разреженной атмосферы и отсутствия условий для жизни, рассказал «Новым Известиям» эксперт Владимир Смыслов.

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