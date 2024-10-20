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Царьград

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"Частная жизнь, как это можно?": Историк моды Васильев дал свою версию отъезда из России

"Частная жизнь, как это можно?": Историк моды Васильев дал свою версию отъезда из России

"Частная жизнь, как это можно?" Историк моды и бывший ведущий "Модного приговора" Александр Васильев выдал свою версию отъезда из России - якобы всё не так, как кажется на первый взгляд.

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