Скоро, скоро Новый год

Вот и заканчивается 2024год. Скоро наступит самый волшебный праздник всей детворы-Новый год. Ну а пока в нашем детском саду мы встречаем гостей-Деда Мороза, Снегурочку-красавицу, доброго Снеговика-почтальона, хитрую Лисичку, Бабу -Ягу-проказницу, веселую Атаманшу, добрую Машеньку, серого волка.