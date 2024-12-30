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Скоро, скоро Новый год

Скоро, скоро Новый год

Вот и заканчивается 2024год. Скоро наступит самый волшебный праздник всей детворы-Новый год. Ну а пока в нашем детском саду мы встречаем гостей-Деда Мороза, Снегурочку-красавицу, доброго Снеговика-почтальона, хитрую Лисичку, Бабу -Ягу-проказницу, веселую Атаманшу, добрую Машеньку, серого волка.

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