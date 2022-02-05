Кино: Как пиво изменило актерскую судьбу Андрея Чернышова: Из театральной массовки – в главного сериального сердцееда

В наши дни Андрей Чернышов, отметивший на днях свое 49-летие, – востребованный актер, в фильмографии которого накопилось уже около 100 работ.
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