Культурология.рф

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Кино: Как пиво изменило актерскую судьбу Андрея Чернышова: Из театральной массовки – в главного сериального сердцееда

Кино: Как пиво изменило актерскую судьбу Андрея Чернышова: Из театральной массовки – в главного сериального сердцееда

В наши дни Андрей Чернышов, отметивший на днях свое 49-летие, – востребованный актер, в фильмографии которого накопилось уже около 100 работ.

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